حكم قضائي ضد بلوغر مصرية بتهمة نشر "مقاطع خادشة"

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من البلوغر المصرية نبوية، الشهيرة بـ"أنوش"، على حكم حبسها 3 أشهر، وتغريمها 100 ألف جنيه.

وأمرت المحكمة الاقتصادية في حكمها الجديد بتغريم "أنوش" 300 ألف جنيه لبثها فيديوهات "خادشة للحياء تنشر الفسق والفجور، وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية".

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس البلوغر المصرية مدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة العقوبة، في الاتهامات سالفة الذكر.

وكانت نبوية، الشهيرة بـ"أنوش"، قد أقرّت خلال التحقيقات بثها المقاطع آنفة الذكر، مبررة ذلك أنها "وجدت أن العديد من المشاهير يبثون مثلها في يومياتهم على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ويصبحون مع الوقت أثرياء.

وأوضحت خلال التحقيقات: "أول صفحة عملتها في شهر نوفمبر لسنة 2021، والفكرة جاتلي لما فتحت اليوتيوب وشوفت اللي بيعملوا اليوميات، فأنا قولت اشتغل وأعمل زيهم وأجيب مصاريف، لأن القنوات ديه بتكسب فلوس، لأن أنا كنت بشوف إن أصحاب القنوات دول بعد فترة بيغيروا شقق وبيغيروا ملابس وبيبان على شكلهم إنهم كسبوا فلوس من خلال المشاهدات".