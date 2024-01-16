هل ينقل "التاكسي الطائر" الحجاج في الموسم المقبل؟ (صور)

تخطط السعودية لاستخدام طائرات كهربائية صغيرة لنقل الحجاج من المطار إلى فنادقهم، وقد قطعت أشواطًا كبيرة في ذلك المشروع الذي يطلق عليه اسم "التاكسي الطائر"، وسط توقعات ببدء أولى رحلاته في موسم الحج المقبل.

ويعتمد المشروع على طائرات "ليليوم" الألمانية التي اشترت المملكة منها 100 طائرة في أولى صفقات مشروعها للتاكسي الطائر، حيث ستحلق هذه الطائرات بضيوف الرحمن خلال مواسم الحج والعمرة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى مهابط الطائرات في فنادق مكة المكرمة.

ويقول المسؤولون عن المشروع في شركة الخطوط السعودية الجوية الحكومية، في أحدث تصريحات لهم، إن الشركة تنتظر حاليًا توفير كافة الموافقات النظامية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات في السوق السعودي.