أثناء التقاطها صورا طبيعية.. جسم غامض يفاجئ امرأة (صور)
فوجئت سيدة في شمال الأرجنتين بمجسم غريب في السماء أثناء التقاطها صورة لمنظر طبيعي جذبها، خلال رحلة لها مع زوجها.
ووفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قررت رينا خواريز توثيق الجسم الغريب، بعد أن اعتقدت بداية أنه طائر ما، قبل أن تكتشف أنه جسم مركبة غامضة يشبه المركبة الفضائية.
وذكرت خواريز، البالغة من العمر 76 عاما، أن زوجها رينيه هو من لفت نظرها إلى المشهد الغامض هذا، أثناء انشغالها بالتقاط صور، حين كانا يقضيان إجازتهما بمنتجع صيفي في سان بيدرو دي كولالاو.
وأوضحت أنها كانت تلتقط في حينها صورا لشروق الشمس، وبعض الطيور البيضاء على شجرة، في الوقت الذي بدأت تلاحظ شيئا ما في السماء.
وقالت خواريز لزوجها: انظر، هنا طائر أسود. لافتة إلى أنه كان يشبه الظل في البداية، ومرتفعا جدا، لكن زوجها قال: "إنه ليس طائراً، إنه طبق طائر. إنه هناك عن يسارك".
وأشارت إلى أن الجسم كان على ارتفاع كابلات الكهرباء، مشيرةً إلى أنه بعد ذلك ارتفع إلى الأعلى شيئاً فشيئاً.
ولفتت إلى أنه اتجه نحو الجبال البعيدة واختفى عن الأنظار، واصفةً الأمر بأنه "تجربة رائعة".
وتابعت: "كنت بحاجة لرؤية هذا في حياتي. لقد فوجئت، لكن ذلك لم يخفني. عليك أن تراه كي تصدقه"، مبينة أنها عرضت الصور، في وقت لاحق، على أحفادها الذين شعروا بالرهبة، على حد قولها.