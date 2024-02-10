أثناء التقاطها صورا طبيعية.. جسم غامض يفاجئ امرأة (صور)

وقالت خواريز لزوجها: انظر، هنا طائر أسود. لافتة إلى أنه كان يشبه الظل في البداية، ومرتفعا جدا، لكن زوجها قال: "إنه ليس طائراً، إنه طبق طائر. إنه هناك عن يسارك".

وأشارت إلى أن الجسم كان على ارتفاع كابلات الكهرباء، مشيرةً إلى أنه بعد ذلك ارتفع إلى الأعلى شيئاً فشيئاً.

ولفتت إلى أنه اتجه نحو الجبال البعيدة واختفى عن الأنظار، واصفةً الأمر بأنه "تجربة رائعة".

وتابعت: "كنت بحاجة لرؤية هذا في حياتي. لقد فوجئت، لكن ذلك لم يخفني. عليك أن تراه كي تصدقه"، مبينة أنها عرضت الصور، في وقت لاحق، على أحفادها الذين شعروا بالرهبة، على حد قولها.