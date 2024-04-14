"عادة غذائية" خمس مرات يوميا.. تحميك من جلطات القلب
كشف استشاري قلب سعودي بارز، عن عادة غذائية تحمي من يلتزم بها من جلطات القلب التي تثير قلق ومخاوف الكثيرين مع شيوعها بين أسباب الوفيات.
وقال الدكتور خالد النمر، وهو استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، إن تناول كميات قليلة من الفاكهة والخضراوات، خمس مرات في اليوم، يحمي من جلطات القلب.
وأوضح النمر في تغريدة عبر "إكس"، حيث يتابعه أكثر من مليون شخص "تناول الفواكه والخضراوات خمس حصص يوميًّا (الحصة الواحدة تقريباً ملء راحة اليد نحو 80 غرامًا) يحمي من جلطات القلب".
وأرفق استشاري القلب الذي ينشط في تقديم النصائح الطبية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مع تغريدته لفواكه بينها الموز والتفاح والفريز.
ووجدت نصيحة النمر تفاعلًا لافتًا من متابعيه، تضمن تساؤلات تجاوب معها استشاري القلب الذي يظهر على الدوام أيضًا في وسائل الإعلام المحلية لتقديم النصائح الطبية.
وتحدث الجلطة أو النوبة القلبية "Heart Attack" نتيجة انسداد في أحد الشرايين التاجية بسبب تشكل جلطة (خثرة) دموية بداخله؛ ما يؤدي إلى موت أو تلف جزء من عضلة القلب نتيجة لقطع تدفق الدم الغني بالأكسجين والمغذيات عنه.
وتصنف الجلطة القلبية بين الحالات الشائعة والخطيرة التي يمكن أن تهدد حياة الإنسان، لذلك يقدم الأطباء نصائح وقائية لمنع حدوثها، بجانب ضرورة اكتشافها مبكرًا حال حدوثها، وتقديم العلاج بسرعة للمريض بهدف إنقاذ حياته وتقليل حدوث المضاعفات لديه.