لماذا رفض البراء باعظيم لاعب جدة الاحتفال أمام الأهلي؟
نجح البراء باعظيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة، في تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي ضمن مباريات الجولة السادسة في دوري يلو السعودي.
وكان الأهلي متقدما في أول مباراة للفريق مع مدربه الجديد بيتسو موسيماني قبل أن يفاجئ البراء باعظيم الجميع بهدف التعادل، لينتهي ديربي دوري يلو على وقع التعادل الإيجابي.
ولفت باعظيم الانتباه حينما رفض الاحتفال بالهدف الذي سجله في واحد من أهم أندية كرة القدم في السعودية.
وبعد المباراة فسر البراء باعظيم عدم احتفاله بالهدف، حيث قال في تصريحات صحفية :"لم أحتفل لأن النادي الأهلي هو من أخرجني للناس، لقد نشأت في هذا النادي وأحترم إدارته وجماهيره".
وأقيمت المباراة بحضور جماهيري كبير على ملعب الجوهرة.
وسبق أن لعب البراء باعظيم بقميص النادي الأهلي السعودي في الفئات السنية قبل أن ينتقل منه إلى الاتفاق عام 2015، وهو من مواليد عام 1993.
ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "يلو" برصيد 9 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن الإخدود صاحب المركز الأول في الدوري.