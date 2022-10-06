لماذا رفض البراء باعظيم لاعب جدة الاحتفال أمام الأهلي؟

نجح البراء باعظيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة، في تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي ضمن مباريات الجولة السادسة في دوري يلو السعودي.

وكان الأهلي متقدما في أول مباراة للفريق مع مدربه الجديد بيتسو موسيماني قبل أن يفاجئ البراء باعظيم الجميع بهدف التعادل، لينتهي ديربي دوري يلو على وقع التعادل الإيجابي.