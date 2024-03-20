لا تشمل إسرائيل.. بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى جدة والقاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارته السادسة منذ بداية حرب غزة. وتهدف زيارة بلينكن، للتوصل إلى اتفاق لتأمين وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر، في بيان إن بلينكن سيبحث في السعودية ومصر جهود الوساطة التي تجريها مصر وقطر فضلا عن الجهود المبذولة لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وتُستأنف في قطر هذا الأسبوع المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار عقب مفاوضات سابقة صعبة لم تسفر عن اتفاق بين إسرائيل وحماس، فيما تأمل واشنطن "تخفيف الأزمة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة"، وفق الوكالة.

ونقلت الوكالة عن بلينكن قوله إنه سيواصل أيضا المحادثات بشأن ترتيبات الحكم والأمن وإعادة تطوير غزة بعد الصراع.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي في مانيلا "لقد قمنا بالكثير من العمل منذ يناير/ كانون الثاني، خاصة مع شركائنا العرب، وسنواصل تلك المحادثات، بالإضافة إلى مناقشة الهيكل الصحيح لسلام إقليمي دائم".

ولا تشمل جولة بلينكن في الشرق الأوسط زيارة إسرائيل رغم زياراته العديدة إليها في جولات إقليمية سابقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.