حقيقة العثور على أسماك بوجوه بشرية (فيديو)

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع مقاطع فيديو يدّعي ناشروها أنّها لأنواع أسماك لها وجوه بشريّة، مكتشفة حديثاً في منطقة يطلق عليها اسم "كارانجي".

وحظيت هذه المقاطع بانتشار واسع، وأثارت جدلاً بشأن ما إذا كانت هذه الأسماك حقيقيّة أم لا.

ووفق موقع "سي إن إن"، فإن الفيديو في الحقيقة مركّب، والقناة التي نشرت المقطع الأصلي تشرح في التعريف أنّها تنشر فيديوهات باستخدام تقنيات حاسوبية.