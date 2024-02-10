بعد إصابة سعيد الحربي به.. لماذا يستهدف "التصلب الجانبي" الرياضيين؟

قبل 3 أيام، فاجأ حارس مرمى نادي الشباب السعودي السابق، سعيد الحربي، جمهوره ومواطنيه، بإعلان إصابته بـ"التصلب الضموري اللويحي" أو كما يعرف بـ"التصلب الجانبي".

لكن اللاعب الحربي، ليس الرياضي الأول الذي يعلن إصابته بهذا المرض الغامض، ففي سبتمبر من عام 2022، توفي لاعب النصر السعودي خالد الزويلعي بالمرض ذاته.

والقائمة تطول للاعبين عربا وأجانب أصيبوا بهذا الداء، الذي لا تزال أسبابه المباشرة مجهولة إلى الآن. وفي الأصل فإن "التصلب الضموري اللويحي"، يعرف طبيا كذلك باسم "داء لو غيريغ"، نسبة للاعب البيسبول الذي تم تشخيصه كأول شخص في العالم، بأعراضه.

ورغم عدم وضوح الأسباب الطبية الكامنة وراء ارتفاع معدل هذا الداء بين الرياضيين بشكل خاص، إلا أنّ الأطباء يجمعون على إثباتات علمية قد تساهم في ارتفاعه بينهم.