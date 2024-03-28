معلولا السورية.. مدينة محفورة في الصخر تتحدث اللغة الآرامية (فيديو إرم)

لم يستعصِ الصخر على سكان مدينة معلولا السورية، فحفروا في جبالها بيوتهم الأولى العائدة إلى عدة آلاف قبل الميلاد. تلك المدينة الواقعة على بعد 65كم من دمشق، شكلت لغزاً تاريخياً للعلماء، فهي الوحيدة في العالم التي تتحدث الآرامية حتى اليوم، وعلى جدرانها ترك إنسان نياندرتال رسوماته منذ العصر الحجري، وبين صخورها توجد أقدم الكنائس والأديرة والجوامع.

ومعلولا تعني باللغة الآرامية "المدخل"، فهي واجهة لسلسلة من القرى الجبلية الوعرة في القلمون. ترتفع عن سطح البحر 1500م، وفيها الكثير من الكهوف والشقوق الصخرية العميقة، التي طوّعها الإنسان لتصبح ملائمة للسكن الآمن، فهي منيعة ضد الغزاة.

يتفاجأ زائر معلولا، أن سكانها من المسلمين والمسيحيين، يتكلمون الآرامية لغة السيد المسيح فيما بينهم، ويتقنون العربية أيضاً. ويعود الفضل في حماية هذه اللغة من الاندثار، إلى قريتي جبعدين وبخعة القريبتين من المدينة، قبل أن تنشأ معاهد مختصة بتدريس الآرامية ونقلها للأجيال.

آثار معلولا القديمة تعود إلى مئتي ألف سنة قبل الميلاد، عندما قام الإنسان الحجري بنحت الصخور من أجل تشييد المعابد. ثم تعاقبت على المدينة، العصور الآرامية واليونانية والرومانية والبيزنطية وصولاً إلى العربية الإسلامية.

وصنفت الأمم المتحدة، مدينة معلولا ضمن مواقع التراث العالمي عام 1999، ويعتبرها الباحثون في التاريخ، مثالاً للتفاعل والعيش المشترك، بين الحضارات والأديان. وقد دأب السياح والمهتمون بالتاريخ، على زيارتها من كل بقاع العالم منذ سنوات طويلة.