بوغبا يعود لتدريبات يوفنتوس وينعش آماله في المشاركة في كأس العالم

غاب بول بوغبا عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الركبة اليمنى خلال فترة ما قبل الموسم في يوليو/تموز الماضي ما أثار الشكوك بشأن غيابه عن تشكيلة فرنسا في كأس العالم الشهر المقبل في قطر، لكن لاعب وسط يوفنتوس عاد للتدريب، اليوم الثلاثاء.

ونقل حساب يوفنتوس على تويتر مقطع فيديو للفائز بكأس العالم 2018 في روسيا وهو يجري تدريبات في الملعب ويركض في طريقه عودته للملاعب.

وبدأ العد التنازلي لبول بوغبا، الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ 19 أبريل/نيسان الماضي مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، لعودة لاعب الوسط الفرنسي الذي أصيب بجروح خطيرة في الركبة اليمنى خلال فترة ما قبل الموسم مع يوفنتوس.

وكانت الجراحة ستبعده عن نهائيات كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول ولذلك فضل بوغبا الذي خاض 91 مباراة مع منتخب فرنسا الخضوع لبرنامج علاجي.

بعد حوالي شهر ونصف ظهر بوغبا وهو يقوم ببعض العدو السريع على العشب في مركز تدريب البيانكونيري، وقال "إنه اليوم الأول فقط"، في فيديو نقله يوفنتوس تورينو على حسابه على تويتر.

وهكذا يحتفظ بوغبا بالأمل في أن يكون جزءًا من قائمة فرنسا في كأس العالم في قطر والتي سيكشف عنها المدير الفني ديدييه ديشان في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبالتأكيد عودة بوغبا ستسعد مدربه ديشان خاصة بعد إصابة نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، الذي ثبت غيابه عن نهائيات كأس العالم.