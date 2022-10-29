بحجم طابع بريد.. الكشف عن أصغر تلفزيون في العالم
على عكس الدارج وخلافًا لنهج الشاشات الكبيرة، قررت إحدى الشركات أن تتخذ اتجاهًا آخر من خلال صنع أصغر تلفزيون في العالم.
كشفت شركة "TinyCircuits"، وهي شركة إلكترونيات، عن أحدث نماذجها الأولية في مجموعة TinyTV الخاصة بها، بما في ذلك نموذج بشاشة 9.6 بوصة (15 ملم).
ويحتوي TinyTV 2 على شاشة مقاس 1.0 بوصة (26 ملم) ويقع فوق مكبر صوت أمامي أبعاده 0.6 × 0.4 بوصة (16 × 9 ملم).
ورغم تصميم "ريترو" الجميل الذي يأتي به التلفزيون، فهو مزود بمقبضين دوارين يضبطان مستوى الصوت تغيير القنوات بين مقاطع الفيديو.
ويأتي شقيقه الأصغر، TinyTV Mini، بحجم طابع بريدي فقط، وهو قادر على منح مستخدمه ساعة واحدة من التشغيل لكل شحنة.
ويمكن تحميل مقاطع الفيديو من قبل المستخدم أو يمكن دفقها عبر TinyTV باستخدام كابل USB-C لتوصيله بالكمبيوتر.
ويحتوي TinyTV 2 و TinyTV Mini على بطاقة microSD سعة 8 جيجابايت مثبتة، تتسع لأكثر من 40 ساعة من اللقطات المعروضة.
ويكن للمستخدمين تحميل الأفلام والبرامج ومقاطع فيديو "تيك توك" المفضلة لديهم عن طريق توصيلها بجهاز الكمبيوتر الخاص بهم وسحب الملفات.
وستحتاج مقاطع الفيديو هذه إلى تحويلها أولاً إلى تنسيق صديق لـ TinyTV باستخدام برنامج مجاني توفره TinyCircuits.
ويمكّن هذا البرنامج المستخدم أيضًا من إضافة تأثيرات إلى مقاطع الفيديو الخاصة به، مثل التكرار المستمر لمقاطع الفيديو.
وبينما يمكن التحكم في كلا الطرازين عن طريق أزرار أو مقابض مدمجة، فقد وفرت الشركة أيضًا وحدة تحكم عن بعد اختيارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
ويمكن أن يؤدي هذا إلى تشغيل الجهاز أو تغيير مستوى الصوت أو تغيير تشغيل الفيديو.
وينضم الطرازان البديعان لأصغر تلفاز في العالم إلى حملة تمويل عبر موقع Kickstarter، والتي جمعت حتى الآن أكثر من 130 ألف دولار.
ويتوافر TinyTV 2 باللونين الأسود والرمادي و TinyTV Mini بالأسود بالكامل للطلب عبر موقع الحملة، ويمكن طلب جهاز تحكم عن بعد يعمل بالأشعة تحت الحمراء مقابل 10 دولارات إضافية.