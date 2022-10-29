بحجم طابع بريد.. الكشف عن أصغر تلفزيون في العالم

على عكس الدارج وخلافًا لنهج الشاشات الكبيرة، قررت إحدى الشركات أن تتخذ اتجاهًا آخر من خلال صنع أصغر تلفزيون في العالم.

كشفت شركة "TinyCircuits"، وهي شركة إلكترونيات، عن أحدث نماذجها الأولية في مجموعة TinyTV الخاصة بها، بما في ذلك نموذج بشاشة 9.6 بوصة (15 ملم).

ويحتوي TinyTV 2 على شاشة مقاس 1.0 بوصة (26 ملم) ويقع فوق مكبر صوت أمامي أبعاده 0.6 × 0.4 بوصة (16 × 9 ملم).

ورغم تصميم "ريترو" الجميل الذي يأتي به التلفزيون، فهو مزود بمقبضين دوارين يضبطان مستوى الصوت تغيير القنوات بين مقاطع الفيديو.

ويأتي شقيقه الأصغر، TinyTV Mini، بحجم طابع بريدي فقط، وهو قادر على منح مستخدمه ساعة واحدة من التشغيل لكل شحنة.