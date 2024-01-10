السعودية تغري ملّاك الإبل مجهولة الهوية لتسجيلها رسميًا

كشفت السعودية عن مزايا سيحصل عليها ملاك الإبل مجهولة الهوية في البلاد، فيما لو أقدموا على تسجيل إبلهم في سجلات رسمية حكومية، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تسجيل كل إبل المملكة فيها.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة، فهد بن فلاح بن حثلين، إنه يتمنى أن يستجيب ملاك الإبل غير المسجلة لدعوة وزارة البيئة والمياه والزراعة التي وجهتها لهم وتضمنت مزايا بشرط التزامهم بالتسجيل ضمن المدة المحددة.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له على منصة "إكس": "أتمنى من إخواني ملاك الإبل سرعة التفاعل مع الوزارة واغتنام الخدمة المجانية".

وكان المسؤول السعودي المعروف في عالم ملاك الإبل ومحبي منافساتها، يشير لأحدث إعلان للوزارة، والذي حددت فيها مهلة تنتهي في الأول من مايو/أيار المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا وبشكل مجاني، والاستفادة من مزايا عدة.