تقرير أمريكي يصنف "طقس المغرب" الأفضل في العالم

أعطى الموقع الجغرافي للمغرب، الذي يقع في شمال القارة الأفريقية، امتيازًا مناخيًا للبلد الذي يعد من أفضل الأمكنة للعيش في العالم، وعزز ذلك تراث المملكة الحضارية العريقة، واستقرارها السياسي، وطموحاتها التنموية.

وصنف موقع "إنسايدر مانكي" الأمريكي، المغرب في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 30 مكانًا للعيش في العالم، إذ يتمتع بطقس جيد ملائم للاستقرار.

واعتمد الموقع المُتخصص في التصنيفات، على بيانات صادرة عن مؤشر الأداء المناخي العالمي لسنة 2023، وحصل ضمنه المغرب على 0.96 نقطة، ليحتل بذلك الصدارة على هذا المستوى.

وأفاد "إنسايدر مانكي" بأن متوسط درجات الحرارة خلال النهار في المملكة وعلى مدار أشهر السنة يتراوح ما بين 10 و30 درجة مئوية، علاوة على أن عدد ساعات سطوع الشمس في المغرب يبلغ 3117 ساعة في السنة.

وأوضح الموقع أن اليوم الجيد من حيث الطقس بحسب مؤشر الإقامة العالمي؛ هو اليوم الذي تكون فيه درجة الحرارة مقبولة وتتراوح عادة ما بين 18 و30 درجة مئوية مع انخفاض درجة الرطوبة.

وقال الخبير في المناخ، جلال المعطى: "المناخ في المغرب يعرف استقرارًا فعلاً، وموقعه الجغرافي يسمح له أن ينعم بطقس يتميز بالاعتدال، ويعرف تغايرًا من منطقة إلى أخرى".

وأضاف المعطى في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المغرب يطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد فيه سلاسل جبلة مهمة؛ وهي الأطلس الكبير والمتوسط والصغير وجبال الريف، ويتوافر أيضًا على مناطق سهلية وأخرى صحراوية، ومناطق جافة خاصة في الواحات".

واعتبر الخبير في المناخ، أن "هذا التنوع في التضاريس وفي الأشكال والمشاهد الطبيعية، يجعل المناخ يعرف تغايرًا، وهو ما يجعل المغرب نسبيًا، مقارنة بدول الجوار في الشرق والجنوب، يعرف طقسًا وجوًا ومناخًا ملائمًا للحياة ولا يعرف تلك الظواهر القصوى".