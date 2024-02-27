الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في انتخابات بلدية أخرتها حرب غزة

يدلي الناخبون الإسرائيليون الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات بلدية تأجّلت مرتين بسبب الحرب في غزة ويرى فيها خبراء مقياساً للمزاج العام في الدولة العبرية بعد نحو خمسة أشهر من بدء الحرب.

خلال الأسبوع الماضي أدلى جنود بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة أقيمت في معسكرات الجيش في قطاع غزة، رغم احتدام القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية.

وفتحت مراكز الاقتراع الثلاثاء في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (05,00 توقيت غرينيتش) ومن المقرر أن تغلق الساعة العاشرة مساء (20,00 توقيت غرينيتش).

يترشح للانتخابات البلدية في إسرائيل، المحامي العربي أمير بدران، الذي يسعى لأن يصبح أول رئيس بلدية عربي لمدينة تل أبيب، على الرغم من الاحتمالات الضئيلة لانتخابه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي المستقلّ، إلى إعادة انتخابه في سباق ضد وزيرة الاقتصاد السابقة أورنا باربيفاي من حزب طيش عتيد، الذي يتزعمه يائير لبيد.