أسماك الرنكة في بحر البلطيق مهددة بفعل احترار المياه

يفكّ هولغر شوغرن عقدة شبكة الصيد الخاصة به بمهارة ثم يلقيها في أعماق بحر البلطيق.. فمنذ خمسة عقود، يمارس الرجل البالغ 84 عامًا صيد الرنكة قبالة ساحل مدينة كوتكا في جنوب شرق فنلندا، استمرارًا لمهنة عائلته منذ خمسة أجيال.

وفي ميناء المنطقة، ينتظر عشرات الزبائن الدائمين عودة شوغرن لشراء الأسماك التي اصطادها في ذلك اليوم. إلا أنّ عمليات البيع هذه قد تتقلّص وتندر.

على مدى عقود، بات بحر البلطيق الواقع بين الدول الصناعية في شمال أوروبا، أحد أكثر الأنظمة الإيكولوجية البحرية تلوّثًا في العالم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أن يخفض في عام 2024 كميات الرنكة المسموح باصطيادها في هذه المياه بنسبة 43%.

وتمثل الرنكة نحو 80% من عمليات صيد الأسماك السنوية في فنلندا.

ومع الانخفاض المستمر في أعداد الرنكة في بحر البلطيق منذ سبعينيات القرن العشرين، قد تواجه هذه الأسماك مصيرًا مماثلًا لمصير أنواع أخرى انقرضت تقريبًا من المنطقة.

ويتميّز بحر البلطيق بأنّه قليل العمق؛ ما يجعله عرضة بصورة كبيرة لتداعيات التغير المناخي. أما مساحة سطحه فهي مماثلة لمساحة البحر الأسود، لكنّ الأخير يحتوي على مياه أكثر بما يصل إلى عشرين مرة.

ويتسبّب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الملوحة الذي بسبب ارتفاع معدلات هطول الأمطار وانخفاض تدفق المياه من المحيط الأطلسي، في تهديد أنواع كثيرة بالكاد تستطيع التكيّف مع التغييرات المناخية.

ويقول يوكا بوني، وهو باحث في المعهد الفنلندي للموارد الطبيعية (LUKE) "كلما تقلّص بحر البلطيق، يصبح الوضع أكثر سوءًا للأنواع البحرية".

وكلّما خسرت مياه البلطيق ملوحتها، تزداد معاناة أنواع كبيرة من الأسماك تعيش في المياه المالحة كسمك البقلة.

وفي ثمانينيات القرن الفائت، وصلت أعداد سمك البقلة إلى معدلات قياسية، لكنها انهارت في غضون بضعة عقود لدرجة أنّ الاتحاد الأوروبي أصدر في العام 2020 قرارًا عاجلًا بحظر اصطيادها.

وانقرض نوع من الأسماك يُسمى "أسيبنسر أوكسيرينكس" كان وفيرًا في السابق، بسبب التلوث وانسداد الأنهر التي تهاجر هذه البحريات عبرها.

ولكن بزيادة القيود المفروضة، ثمة خطر في أن يتوقف صيدها بصورة دائمة. ويقول بوني "سيُحجِم حينذاك الجميع عن الاستثمار" في هذا القطاع.

لكنّ ذلك لن يدفع هولغر شوغرن للتخلي عن شباكه. ويؤكد الرجل الثمانيني "ضرورة مراجعة السياسة الأوروبية المتعلقة بالصيد"، مضيفًا "ينبغي أيضًا احترام تقاليد الصيادين".