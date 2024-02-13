ارتفاع عدد ضحايا سيول سلطنة عمان لـ4 أشخاص

ولقي 3 أطفال بدورهم، أمس الاثنين، مصرعهم، بعد أن جرفهم سيل في وادي "بني غافر" في ولاية الرستاق، التي شهدت هطول أمطار غزيرة.

وكانت هيئة الدفاع المدني قد أعلنت العثور على طفلين مفارقان الحياة، قبل مواصلتها البحث عن الطفل الثالث، الذي تم العثور عليه لاحقا، مفارقا الحياة.

وأضافت الهيئة الحكومية أن فرق البحث والإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة "جنوب الباطنة" نجحت في العديد من المواقع بإنقاذ أفراد احتجزتهم السيول.

في المقابل، قالت الهيئة إنه تم إنقاذ 4 أشخاص إثر احتجاز مركبتهم بمجرى أحد الأودية بولاية "المضيبي".