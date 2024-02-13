ارتفاع عدد ضحايا سيول سلطنة عمان لـ4 أشخاص
أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، العثور على امرأة مفارقة الحياة صباح اليوم الثلاثاء، بعد انجراف مركبة كانت تقلها و3 أشخاص آخرين.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" أن مركبة انجرفت في محافظة الداخلية أمس الاثنين، وبها 4 أشخاص بمجرى واد في ولاية إزكي، وتم إنقاذ 3 منهم، وكانوا بصحة جيدة، فيما تم العثور على الشخص الرابع، وهو امرأة مفارقة الحياة صباح اليوم.
ولقي 3 أطفال بدورهم، أمس الاثنين، مصرعهم، بعد أن جرفهم سيل في وادي "بني غافر" في ولاية الرستاق، التي شهدت هطول أمطار غزيرة.
وكانت هيئة الدفاع المدني قد أعلنت العثور على طفلين مفارقان الحياة، قبل مواصلتها البحث عن الطفل الثالث، الذي تم العثور عليه لاحقا، مفارقا الحياة.
وأضافت الهيئة الحكومية أن فرق البحث والإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة "جنوب الباطنة" نجحت في العديد من المواقع بإنقاذ أفراد احتجزتهم السيول.
في المقابل، قالت الهيئة إنه تم إنقاذ 4 أشخاص إثر احتجاز مركبتهم بمجرى أحد الأودية بولاية "المضيبي".
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من سلطنة عمان وادي بني غافر، أطول أودية البلاد، وقد تحوّل لما يشبه النهر الكبير، يخترق مناطق واسعة بين العديد من القرى التي تعد مقصدًا للمتنزهين.
وتوقعت الأرصاد الجوية العمانية، الإثنين، استمرار هطول الأمطار بشكل متفاوت الغزارة ومتفرقة على البلاد.
وقررت وزارة التربية والتعليم استمرار تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات سلطنة عمان، باستثناء محافظات ظفار ومسندم والوسطى.