الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الرياض في "دوري يلو"
يحل النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، ضيفا على منافسه الرياض في الجولة الثامنة من عمر "دوري يلو" لأندية دوري الدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية.
وتفتتح الجولة بهذه المباراة، ثم تقام غدا الإثنين، مواجهة بين الأخدود وضيفه العين، كما يلعب جدة ضد هجر.
وتقام 3 مواجهات بعد غدٍ الثلاثاء، تجمع بين القيصومة وضيفه الساحل، كما يلعب العروبة ضد العربي، ويلتقي الخلود منافسه الفيصلي ثم يسدل الستار على الجولة بثلاث مواجهات، يوم الأربعاء المقبل، الأولى تجمع بين القادسية والجبلين، وأحد مع الحزم، ونجران مع الشعلة.
وترصد "إرم نيوز" أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد الرياض في "دوري يلو".
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة الرياض.
وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق أحمد النفيسة.
ترتيب الفريقين
يحتل الرياض المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 10 نقاط.
وحقق الرياض 3 انتصارات وتعادل في مباراة وتلقى 3 هزائم، وسجل 8 أهداف واستقبل 10 أهداف.
ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 12 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات بجانب 3 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.
ونجح الأهلي في تسجيل 8 أهداف خلال 7 مواجهات واستقبل 5 أهداف في مرماه.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدور التمهيدي ببطولة كأس الملك، وانتهت بنتيجة 4-0 لصالح الأهلي، يوم 5 يناير 2019.
أسلحة الرياض
يسعى الرياض لاستكمال نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، خاصة أن أصحاب الأرض لم يعرفوا طعم الخسارة في آخر 4 مواجهات وفازوا في 3 لقاءات بجانب تعادل مع القادسية.
وتحيط الشكوك بشأن مشاركة الصربي ميودراغ جيموفيتش ومسعود بخيت وخالد الشويع الذين خضعوا لاختبار طبي في الساعات الماضية من أجل تحديد إمكانية مشاركتهم في لقاء الأهلي.
وعقد الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الرياض، جلسات مكثفة مع لاعبيه؛ للمطالبة بالتركيز الشديد وحصد نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره أمام الأهلي.
ويعتمد الرياض على تشكيلة تضم حارس المرمى إيمانويل نوفو وأمامه الرباعي عبد الإله الخيبري وعوض الصقور وخالد الشويع ومسعود بخيت في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ينز كولز وبجواره لويز أوليفيرا ودييغو ميراندا، وفي الهجوم خالد عيد ونيكولا ستويليكوفيتش وميودراغ جيموفيتش.
أوراق الأهلي
يتطلع الأهلي أيضا لمواصلة صحوته مع مدربه الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعدما حقق الفوز الأول على حساب نجران ودخل المربع الذهبي في جدول الترتيب.
ويغيب عن صفوف الأهلي الثنائي محمد المجحد وعلي الأسمري لعدم الجاهزية، وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي حول ضرورة تقديم عرض قوي ومواصلة تحقيق الفوز.
ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه الرباعي باستوس وفهد الحمد وعلي مجرشي وعبدالباسط هندي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إياد مدني وهشام فايق وزياد الجهني مع ثلاثي الهجوم لويس غرابان وهيثم عسيري وعبدالله المقرن.
وقال مختار مختار، مدرب الوحدة الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن موسيماني إذا تمكن من زرع الثقة في نفوس لاعبي الأهلي وتحقيق عدة انتصارات متتالية سيقود الفريق للصدارة في أسرع وقت.
وأضاف: "الأهلي لديه المقومات للصدارة لأن تواجده في دوري يلو من الأساس حدث كان يبدو مستحيلا ولكن موسيماني أعاد ترتيب الأمور سريعا وبدأ التفكير في اللاعبين الشباب وأيضا الصفقات الشتوية وكلها أمور تجعله يملك زمام السيطرة ويعيد قوة شخصية الفريق".