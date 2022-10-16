الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الرياض في "دوري يلو"

يحل النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، ضيفا على منافسه الرياض في الجولة الثامنة من عمر "دوري يلو" لأندية دوري الدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية.

وتفتتح الجولة بهذه المباراة، ثم تقام غدا الإثنين، مواجهة بين الأخدود وضيفه العين، كما يلعب جدة ضد هجر.

وتقام 3 مواجهات بعد غدٍ الثلاثاء، تجمع بين القيصومة وضيفه الساحل، كما يلعب العروبة ضد العربي، ويلتقي الخلود منافسه الفيصلي ثم يسدل الستار على الجولة بثلاث مواجهات، يوم الأربعاء المقبل، الأولى تجمع بين القادسية والجبلين، وأحد مع الحزم، ونجران مع الشعلة.

وترصد "إرم نيوز" أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد الرياض في "دوري يلو".

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة الرياض.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق أحمد النفيسة.