"إعلان" يدفع بلاعبة التنس السعودية يارا الحقباني نحو العالمية (فيديو)
تقدمت لاعبة التنس السعودية الشابة، يارا الحقباني، خطوة جديدة نحو العالمية، من خلال انضمامها لفريق شركة "أديداس" الرياضية، التي تتعاقد مع كبار نجوم العالم للترويج لمنتجاتها.
واختارت "أديداس" التي تضم في صفوفها نجوماً مثل الأرجنتيني ميسي، اللاعبة الحقباني التي تعد واحدة من سعوديات قلائل يحترفنَّ التنس ولديهنَّ تصنيف وألقاب محلية ودولية.
وظهرت يارا في إعلان ترويجي جديد لشركة "أديداس" تقوم فيه بممارسة لعبتها المفضلة، وقد تم نشر الإعلان تحت عنوان "أنت قدها"، والتقدم للسعوديات.
ورحبت الشركة باللاعبة السعودية، قبل ان تتلقى سيلاً من عبارات التشجيع والدعم من معجبين سعوديين كثر، ومن الجنسين، يدعمون نجاحها اللافت في عالم التنس.
والحقباني على أعتاب العشرين من عمرها، وقد تعلمت التنس في سن مبكرة بدعم وتشجيع من عائلتها، حيث يحترف شقيقان لها التنس، قبل أن تبرز في السنوات القليلة الماضية كواحدة من أفضل لاعبات التنس السعوديات.
وشاركت يارا في السنوات القليلة الماضية في العديد من البطولات المحلية والدولية، في دبي، الفجيرة ونيروبي.
ففي بطولة نيروبي استطاعت أن تبلغ ربع نهائي البطولة، قبل أن تمنعها الإصابة من مواصلة المبارايات، وتحقيق لقب لافت لها ولبلادها.
وحققت يارا في العام 2022، إنجازاً فريداً وتاريخيا؛ إذ فازت برفقة لاعبة رومانية في بطولة رومانيا للتنس "فئة الزوجي" ضمن روزنامة بطولات الاتحاد الدولي للتنس ITF، لتصبح أول لاعبة سعودية بتاريخ اللعبة تحقق لقبا دولياً.
كما تمكنت في العام ذاته، من تحقيق الميدالية الذهبية للعبة التنس للسيدات في دورة الألعاب السعودية 2022، التي استضافتها العاصمة الرياض، عقب فوزها على مواطنتها لارا بخاري بمجموعتين دون مقابل، وحصلت على جائزة المليون ريال.