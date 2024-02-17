"إعلان" يدفع بلاعبة التنس السعودية يارا الحقباني نحو العالمية (فيديو)

تقدمت لاعبة التنس السعودية الشابة، يارا الحقباني، خطوة جديدة نحو العالمية، من خلال انضمامها لفريق شركة "أديداس" الرياضية، التي تتعاقد مع كبار نجوم العالم للترويج لمنتجاتها.

واختارت "أديداس" التي تضم في صفوفها نجوماً مثل الأرجنتيني ميسي، اللاعبة الحقباني التي تعد واحدة من سعوديات قلائل يحترفنَّ التنس ولديهنَّ تصنيف وألقاب محلية ودولية.

وظهرت يارا في إعلان ترويجي جديد لشركة "أديداس" تقوم فيه بممارسة لعبتها المفضلة، وقد تم نشر الإعلان تحت عنوان "أنت قدها"، والتقدم للسعوديات.

ورحبت الشركة باللاعبة السعودية، قبل ان تتلقى سيلاً من عبارات التشجيع والدعم من معجبين سعوديين كثر، ومن الجنسين، يدعمون نجاحها اللافت في عالم التنس.