تين هاغ يشيد بتطور كاسيميرو بعد أداء بطولي أمام تشيلسي

أشاد إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بالتطور المستمر للاعب الوسط كاسيميرو بعد أن أحرز اللاعب البرازيلي هدفا في الوقت بدل الضائع خلال التعادل 1-1 مع تشيلسي يوم السبت ليهدي نقطة لفريقه صاحب المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني في أغسطس آب الماضي ليجلب الشراسة والصلابة المطلوبتين بخط وسط يونايتد، وقطع اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات خطوات بطيئة حتى ثبت أقدامه بمركزه.

وسجل كاسيميرو، البالغ 30 عاما، من ضربة رأس في شباك الحارس كيبا أريزابالاغا بالدقيقة 94 ليحرم أصحاب الضيافة من ثلاث نقاط بعد أن تقدموا بركلة جزاء جورجينيو قبل نهاية الوقت الأصلي.