وفاة ثاني أكبر معمرة في العالم عن 116 عامًا

غيّب الموت اليوم الثلاثاء، عميدة سنّ اليابانيين عن 116 عامًا، على ما أفاد مسؤولون في المدينة اليابانية، التي توفيت فيها المرأة التي عايشت الحربين العالميتين.

وأشارت قناة "إم بي إس" التلفزيونية المحلية، التي عرضت مشاهد لعميدة السنّ على كرسيها المتحرك خلال عيد ميلادها الأخير في نيسان/ أبريل الفائت، إلى أنّ فوسا تاتسومي المولودة العام 1907، ربّت ثلاثة أبناء مع زوجها المزارع، قرب أوساكا (غرب اليابان).

وأكد عضو في بلدية كاشيوارا في مقاطعة أوساكا، أنّ "تاتسومي توفيت الثلاثاء عن 116 عامًا".