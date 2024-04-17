الإعلان عن أول وفاة في الإمارات جراء "منخفض المطير"

أعلنت شرطة رأس الخيمة في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن في العقد السابع من العمر؛ جراء انجراف مركبته التي كان يستقلها بعد دخوله أحد الأودية.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المواطن المسن حاول دخول الوادي بمركبته رغم جريان المياه وارتفاع منسوبها الناجم عن تواصل تساقط الأمطار، إثر تأثر الدولة بـ"منخفض المطير".

وأضافت أن الفرق المتخصصة توجهت إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة المواطن السبعيني وتسليمه لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتتعرض دولة الإمارات العربية المتحدة لحالة من عدم الاستقرار الجوي، محمّلة بكميات كبيرة من الأمطار، منذ فجر اليوم الثلاثاء، وقد تستمر إلى يوم الخميس.