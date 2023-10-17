قلم أبل الجيل الثالث.. أطراف بديلة لأغراض مختلفة

تسعى شركة أبل لترقية قلمها من الجيل الثالث، وقد تطلقه مع أطراف مغناطيسية قابلة للتغيير.

ورغم تقليد "أبل" في إطلاق أجهزتها الجديدة كل أكتوبر/تشرين الأول. لكن الشائعات تشير إلى أن عملاق التكنولوجيا قد لا يطلق أي نماذج جديدة هذا العام.

وبدلًا من ذلك، تخطط أبل لترقية ثلاثة طرازات من iPad والتي تشمل - iPad Air المحدث وiPad mini ونماذج iPad للمبتدئين هذا الأسبوع.

وتخطط كذلك، لإطلاق الجيل الثالث من قلم أبل، والذي سيأتي مع طرف مغناطيسي قابل للاستبدال.

ومن المتوقع أن تكون أطراف القلم الجديد قابلة للتبديل لأغراض مختلفة، مثل الرسم والرسم الفني والرسم الرقمي.

وكان الجيل الثاني من قلم أبل، تم إطلاقه في عام 2018 بطرف واحد غير مغناطيسي. لكن الشركة الآن تسعى لتقديم أطراف بديلة.

وتشير معلومات أولية إلى أن التحديث القادم للقلم، قد يصل مع موصل USB-C في الأيام المقبلة.