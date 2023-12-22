الفكاهي جو كوي يتولى تقديم حفل جوائز "غولدن غلوب"

يتولَّى الفكاهي والممثل الأمريكي جو كوي، في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، تقديم الاحتفال بتوزيع جوائز "غولدن غلوب" السينمائية والتلفزيونية، الساعية إلى التجديد وتلميع صورتها.

وأعرب "كوي"، الذي مثّل في أفلام عدة من أبرزها "إيستر صنداي" و"هونتد مانشن" عن حماسته لتقديم الاحتفال الذي يشكّل باكورة موسم الجوائز في هوليوود.

وعُهِد إلى محطة "سي بي إس" بالنقل الحيّ للاحتفال، الذي يقام في 7 كانون الثاني/يناير المقبل، في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، بدلاً من "إن بي سي" التي كانت تتولّى المهمة سابقًا.

ويأمل منظّمو "غولدن غلوب" بأن تساهم هذه الخطوة وسواها من التغييرات في استقطاب عدد أكبر من المشاهدين مجددًا وفي طي صفحة الانتقادات الموجهة إلى هذه الجوائز.

فحفلة توزيع هذه المكافآت السينمائية والتلفزيونية التي كانت تستقطب العدد الأكبر من المتابعين بعد حفلة الأوسكار، سجّلت، العام 2023، أدنى نسبة متابعة في تاريخها، إذ بلغ عدد مشاهديها 6,3 ملايين فحسب، بعدما وصل إلى 18 مليونًا العام 2020، قبيل جائحة كوفيد-19.

وهذا الحدث، الذي كان يشكّل في العادة بداية قوية لموسم الجوائز السينمائية الأمريكية، فقد بريقه وتراجعَ الاهتمام به بفعل اتهامات بالعنصرية والفساد، واعتبر البعض في هوليوود أن الإصلاحات التي طُبقت لتصحيح الوضع طرحت مشاكل جديدة تتعلق بالأخلاقيات.