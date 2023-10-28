مصرع 28 شخصا بحادث مروع في مصر (فيديو)

لقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 60 آخرون، في حادث سير مروع وقع بين عدد كبير من السيارات في محافظة البحيرة في مصر، اليوم السبت.

ووفق موقع "بوابة الأهرام"، فقد كشفت التحريات أنه أثناء مرور سيارة على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.