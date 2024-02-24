احتفاء سعودي كبير برشيد عساف تكريمًا لـ"غليص ولد رماح" (فيديو)
يتواجد الفنان السوري، رشيد عساف، هذه الأيام، في السعودية، متنقلاً بين عدة مدن، وسط حفاوة كبيرة يبديها السعوديون في مقابلته رغم السنوات الطويلة لأشهر دور له في الدراما التلفزيونية في السعودية.
وظهر الفنان المخضرم في مقاطع فيديو وصور كثيرة جدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، حيث حرص كثير من المحتفلين بمناسبة يوم التأسيس الوطنية التي صادفت، يوم أمس الأول الخميس، الترحيب الحار بالضيف السوري والتقاط الصور معه.
وحضر اسم "غليص ولد رماح" في أغلب تلك الصور والفيديوهات، وعبارات الإعجاب بالفنان الذي جسد تلك الشخصية البدوية قبل نحو 15 عامًا، ولا تزال الأشهر له عند عشاق ذلك النوع من الدراما في السعودية.
ورغم الشر الذي يتميز به "غليص ولد رماح"، فإن تلك الشخصية جلبت للنجم السوري الكثير من المحبين، وهو ما بدا في أحدث زيارة له في السعودية، ومناداته بذلك الاسم الذي يغلب على اسم الفنان رشيد عساف عند كثير من السعوديين.
وفي مقطع فيديو من أحد أماكن الاحتفال بيوم التأسيس في منطقة القصيم، يرحب أحد المحتفلين بغليص ولد رماح، ويقول له: "ماذا فعلت بالناس يا غليص"، دون أي إشارة لاسم الفنان رشيد عساف الحقيقي.
واختار مدونون سعوديون كثر وصف رشيد عساف بالفنان الأول في سوريا التي تمتلك عددًا كبيرًا من الفنانين ذوي الشهرة في عالم الدراما على مستوى العالم العربي.
ودفعت تلك الشهرة لشخصية "غليص ولد رماح" الذي عُرض في جزأين، عامي 2006 و2008، القائمين على مسلسل "سكة سفر" السعودي الذي عرض، العام 2022، لتخصيص إحدى الحلقات لبطل مسلسل غليص ولد رماح.
وجلبت تلك الحلقة الكثير من المعجبين، وأعادت الشهرة لشخصية "غليص ولد رماح" الذي ظهر في شخصية كوميدية هذه المرة، على عكس شخصية "غليص" في المسلسل الأصلي، والتي تتسم بالشر.