احتفاء سعودي كبير برشيد عساف تكريمًا لـ"غليص ولد رماح" (فيديو)

يتواجد الفنان السوري، رشيد عساف، هذه الأيام، في السعودية، متنقلاً بين عدة مدن، وسط حفاوة كبيرة يبديها السعوديون في مقابلته رغم السنوات الطويلة لأشهر دور له في الدراما التلفزيونية في السعودية.

وظهر الفنان المخضرم في مقاطع فيديو وصور كثيرة جدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، حيث حرص كثير من المحتفلين بمناسبة يوم التأسيس الوطنية التي صادفت، يوم أمس الأول الخميس، الترحيب الحار بالضيف السوري والتقاط الصور معه.