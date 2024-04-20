المواد الكيميائية السامة للأشياء اليومية تدخل الجسم عبر ملامسة الجلد

كشف باحثون عن نتائج مثيرة للقلق فيما يتعلق بامتصاص المواد الكيميائية السامة من خلال ملامسة جلد الإنسان للأشياء اليومية التي تحتوي على مركبات مثبطة للهب. وقد سلط البحث الضوء على الامتصاص السريع للإيثرات ثنائية الفينيل المتعددة البروم (PBDEs)، الموجودة عادة في المنتجات المنزلية مثل الأثاث والأقمشة والبلاستيك والإلكترونيات؛ مما يثير المخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوزويك"، استخدم البحث، الذي قاده الكيميائي البيئي وعالم التعرض أوفوكروي أبافي من جامعة برونيل في لندن، نموذجًا متطورًا للجلد مطبوعًا ثلاثي الأبعاد لمحاكاة جلد الإنسان والتحقيق في معدلات امتصاص الإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل من المواد البلاستيكية الدقيقة. وكشفت النتائج أنه في غضون أقل من 24 ساعة، يمكن لهذه المواد الكيميائية الخطرة أن تتغلغل عبر حاجز الجلد، وتدخل مجرى الدم.

ارتبطت الإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل، المعروفة بخصائصها المثبطة للهب، بعدد لا يحصى من المشكلات الصحية بما في ذلك اضطراب هرمون الغدة الدرقية، وتأخر النمو العصبي، والسرطان. وبسبب الاستخدام الواسع النطاق في مختلف المنتجات الاستهلاكية مثل السجاد وأجهزة الكمبيوتر والمفروشات؛ فإن المخاطر المحتملة التي يشكلها التعرض للإيثر الثنائي الفينيل المتعدد البروم قد حظيت باهتمام متزايد من المجتمع العلمي.

وبين البحث الدور الهام الذي تلعبه المواد البلاستيكية الدقيقة، وهي شظايا بلاستيكية صغيرة موجودة في كل مكان في البيئة، باعتبارها ناقلات للمواد الكيميائية السامة إلى جسم الإنسان. وقد تم اكتشاف جسيمات بلاستيكية دقيقة، يبلغ طولها أقل من 5 ملليمترات، في مياه الشرب والهواء وحتى داخل أجسام البشر؛ مما يثير المخاوف بشأن آثارها الصحية المحتملة.

ولاحظ الباحثون أن ما يصل إلى 8% من الإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل الموجودة على المواد البلاستيكية الدقيقة تم امتصاصها في الجلد المحاكى، حيث أظهر الجلد الأكثر تعرقًا معدلات امتصاص أعلى مقارنة بحالات الجلد الأكثر جفافاً. يؤكد هذا الدليل الرائد على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير تنظيمية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتعرض للمواد المضافة السامة في المواد البلاستيكية الدقيقة.

ويؤكد الباحثون على أهمية هذه النتائج في إعلام صناع السياسات والمنظمين بالحاجة الملحة إلى سَنِّ تشريعات خاصة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وحماية الصحة العامة من الأضرار المحتملة. وتمتد آثار البحث إلى ما هو أبعد من ملامسة الجلد، حيث تتطلب المسارات الأخرى لتعرض الإنسان للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، مثل الابتلاع والاستنشاق، مزيدًا من الأبحاث.

ويدعو فريق البحث إلى بذل جهود متضافرة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها المواد البلاستيكية الدقيقة والمواد المضافة السامة، ويحث الحكومات على سنِّ لوائح صارمة لحماية الصحة العامة. ومن خلال زيادة الوعي بالآثار الضارة للتعرض للإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل والدعوة إلى اتخاذ تدابير استباقية، يهدف البحث إلى تحفيز العمل الجماعي نحو معالجة القضية الملحة المتمثلة في الامتصاص الكيميائي السام من المواد البلاستيكية الدقيقة.

وبينما يتصارع المجتمع العالمي مع انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة في البيئة، فإن المبادرات التي تهدف إلى تقليل تعرض الإنسان لهذه المواد الضارة أصبحت ضرورية لحماية الصحة العامة والرفاهية.