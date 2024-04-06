حسن البلام يدلي بتصريح "صادم" عن عادل إمام
أثار الفنان الكويتي حسن البلام الجدل، بتصريح أدلى به عن رأيه في الفنان المصري عادل إمام؛ إذ أكد أنه "لا يضحكه"، كما لفت إلى أنه ليس من جمهوره.
وأضاف البلام في لقاء تلفزيوني خلال إجابته عن سؤال حول رأيه في الفنان المصري عادل إمام، قائلا: "أنا لست من جمهور عادل إمام، عادل إمام لا يضحكني، يمكن إفيه واحد أضحكني من إفيهات عادل إمام قاله في مسرحية "الواد سيد الشغال"، وهو: يقولون أن أبا سفيان ذهب بتجارة إلى الشام، فخرج عليه أتباع الدين الجديد، ولكنه كان ماكرا فاتخذ طريق صلاح سالم".
وأكد حسن البلام أن هذا لا يُنقص من قدر الفنان الكبير عادل إمام، موضحا: "عادل إمام فنان عظيم ومدرسة ولم يصل أحد لما وصل إليه، لكنه كشخص لا يضحكني، هذه الفاكهة مو ذوقي، أحب محمد نجم ومحمد هنيدي وأحمد حلمي، هم أقرب لي من عادل إمام".
وأشار الفنان الكويتي إلى أن "الفنان محمد هنيدي يضحكه أكثر بكثير من عادل إمام، ويحفظ له إيفيهاته، وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد حلمي".
وأكد الفنان الكويتي الكوميدي أن اللحظة المميزة في حياته تكون عندما يقف على خشبة المسرح، وهي لحظة لا يضاهيها أي شيء في حياته، عندما يطل على الجمهور ويقدم التحية لهم.