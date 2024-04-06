حسن البلام يدلي بتصريح "صادم" عن عادل إمام

أثار الفنان الكويتي حسن البلام الجدل، بتصريح أدلى به عن رأيه في الفنان المصري عادل إمام؛ إذ أكد أنه "لا يضحكه"، كما لفت إلى أنه ليس من جمهوره.

وأضاف البلام في لقاء تلفزيوني خلال إجابته عن سؤال حول رأيه في الفنان المصري عادل إمام، قائلا: "أنا لست من جمهور عادل إمام، عادل إمام لا يضحكني، يمكن إفيه واحد أضحكني من إفيهات عادل إمام قاله في مسرحية "الواد سيد الشغال"، وهو: يقولون أن أبا سفيان ذهب بتجارة إلى الشام، فخرج عليه أتباع الدين الجديد، ولكنه كان ماكرا فاتخذ طريق صلاح سالم".