موسيماني يقدم طلباته لإدارة الأهلي السعودي من أجل تعاقدات الميركاتو الشتوي
كشفت صحيفة "الرياضية" عن تقديم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي السعودي، تقريره الفني المبدئي إلى إدارة "الراقي"، الذي حدد فيه احتياجاته من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وقالت الصحيفة، يوم الاثنين، إن موسيماني طلب من إدارة الأهلي ضرورة التعاقد مع رأس حربة وجناح وسط أجنبيين، ولكنه لم يذكر أسماء اللاعبين الأجانب الذين يرغب في الاستغناء عنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق يخوض خلال هذه الفترة، العديد من المباريات الودية، ليمنح موسيماني الفرصة لجميع اللاعبين، وتقييمهم، خاصة الأجانب، حتى يستطيع عمل تقريره الفني النهائي، وتحديد الذين يرغب في رحيلهم خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتأمل جماهير الأهلي في نجاح موسيماني بمهمته، بعد أن قدم الفريق الموسم الماضي أداء سيئا للغاية، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في دوري المحترفين، تحت رئاسة ماجد النفيعي.
وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع موسيماني بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، كما أضاف النادي في العقد بند أفضلية التجديد لموسم آخر.
ويعد موسيماني أحد أهم المدربين بجنوب أفريقيا، فقد ساهم في الحصول على عدة ألقاب في بطولات كبرى مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في الفترة من 2001 إلى 2007، ومع ماميلودي صن داونز بين عامي 2012 و2020.
ثم تولى قيادة الأهلي المصري في 2020، وحصل مع الفريق الأحمر منذ توليه على كأس مصر 2020، الدوري المصري 2020، دوري أبطال أفريقيا مرتين، السوبر الأفريقي (مرتين)، البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.
واختير بيتسو موسيماني كأفضل مدرب في الموسم بدوري جنوب أفريقيا في (2013 ،2015 2017 ،2018، 2019)، بالإضافة لأفضل مدرب في قارة أفريقيا في 2016.
ويحتل الأهلي السعودي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب "دوري يلو" ولديه 15 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفيصلي "المتصدر" (19 نقطة)، بعد مرور 8 جولات من المسابقة.