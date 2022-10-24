موسيماني يقدم طلباته لإدارة الأهلي السعودي من أجل تعاقدات الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة "الرياضية" عن تقديم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي السعودي، تقريره الفني المبدئي إلى إدارة "الراقي"، الذي حدد فيه احتياجاته من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة، يوم الاثنين، إن موسيماني طلب من إدارة الأهلي ضرورة التعاقد مع رأس حربة وجناح وسط أجنبيين، ولكنه لم يذكر أسماء اللاعبين الأجانب الذين يرغب في الاستغناء عنهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق يخوض خلال هذه الفترة، العديد من المباريات الودية، ليمنح موسيماني الفرصة لجميع اللاعبين، وتقييمهم، خاصة الأجانب، حتى يستطيع عمل تقريره الفني النهائي، وتحديد الذين يرغب في رحيلهم خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأمل جماهير الأهلي في نجاح موسيماني بمهمته، بعد أن قدم الفريق الموسم الماضي أداء سيئا للغاية، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في دوري المحترفين، تحت رئاسة ماجد النفيعي.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع موسيماني بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، كما أضاف النادي في العقد بند أفضلية التجديد لموسم آخر.