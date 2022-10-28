غوارديولا يتحدث عن موقف هالاند من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر

تحدث الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند وموقفه النهائي قبل مواجهة ليستر سيتي المرتقبة.

ويفتتح مانشستر سيتي مباريات الجولة رقم 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحل ضيفا على ليستر سيتي في ملعب "كينغ باور"، ظهر يوم السبت.

وتحوم الشكوك بشأن جاهزية إرلينغ هالاند للمشاركة في المباراة بعدما تعرض للإصابة خلال لقاء بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، والتي تم فيها استبداله بين شوطي اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقال غوارديولا خلال مؤتمره الصحفي الخاص باللقاء، عن هالاند: "إنه يشعر بتحسن لكننا سنتدرب بعد ظهر اليوم وسنقيم في غضون ساعات قليلة، سنرى كيف يشعر وبعد ذلك سنقرر".

وتطرق غوارديولا للحديث عن لاعبه جوليان ألفاريز، مشيرا إلى أن الأرجنتيني هو خياره الأول للعب في خط الهجوم إذا لم يكن هالاند متاحًا للمشاركة.

وشدد: "في العادة، إذا لم يكن إرلينغ جاهزًا، فإن جوليان هو الخيار الأول بالتأكيد، يمكننا الاعتماد عليه كمهاجم وهمي، لكنني أعتقد أن ذلك لن يحدث".

وأشار: "في حالة غياب هالاند، ليس فقط غدًا ولكن للمستقبل، فإن جوليان ألفاريز هو الخيار الأول".