"المؤبد" ينتظر ممرضة بريطانية قتلت 7 أطفال

لم يتبق للممرضة البريطانية لوسي ليتبي، والمتهمة بقتل 7 أطفال، سوى فرصة ضئيلة للاعتراض على حكم المؤبد الصادر بحقها، بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به في وقت سابق.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد قامت الممرضة البالغة من العمر 34 عاما، بقتل سبعة أطفال مبتسرين أثناء عملها كممرضة.

وحكم على الممرضة ليتبي بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بجرائم القتل السبع وست إدانات بمحاولة قتل.

وقال ديلان ريس جونز، كبير محاضري القانون في جامعة "ريكسهام"، إن هناك فرصة واحدة للممرضة لتقديم طلب آخر للاستئناف، ولكن فقط إذا ظهرت أدلة "جديدة ومقنعة"، أو إذا قام الشهود بـ"تغيير شهادتهم".

وأصبحت الممرضة لوسي ليتبي رابع امرأة في تاريخ المملكة المتحدة تحصل على حكم بالسجن مدى الحياة عندما أدينت أخيرًا بسبب جرائمها في أغسطس/آب من العام الماضي.

وخلال محاكمتها، التي استمرت 11 شهرا، تمت حالة كل طفل ضحية بتفاصيل مروعة، بدءًا من البيانات العاطفية من كل من الوالدين انتهاء بالجرائم المروعة. وقال الادعاء إن ليتبي كانت ممرضة مختصة وتعرف بالضبط ما كانت تفعله عندما تعمدت إيذاء الأطفال الذين كانوا تحت رعايتها بين يونيو/ حزيران 2015 ويونيو/حزيران 2016.

وجادل دفاع ليتبي دون جدوى بأنه لا يوجد دليل يشير إلى أنها عمدت إلى إلحاق ضرر بأي طفل، وألقى باللوم في سلسلة الوفيات وحوادث الأطفال الأخرى غير المميتة على "الرعاية دون المستوى الأمثل" من قبل المستشفى ومؤامرة مزعومة ضد المدعى عليها من قبل كبار الأطباء.

بدورها، رفضت الممرضة البريطانية، التي وصفها ذوو الضحايا بأنها "شريرة" و"جبانة"، المثول أمام جلسة النطق بالحكم.

وأقدمت الممرضة لوسي بطريقة مروعة على حقن الأطفال الخدج، الذين كانوا إما مرضى أو ولدوا قبل الأوان، بالهواء، وعن طريق إطعامهم الحليب أكثر من اللازم، وكذلك تسميمهم بالأنسولين.