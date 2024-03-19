"واشنطن بوست": صادرات الصين الهائلة قد تخلق توترات جديدة مع أمريكا

قال اقتصاديون إن المصانع الصينية تغمر الأسواق العالمية بالسيارات والأجهزة ورقائق الكمبيوتر والإلكترونيات، إذ تجاوز إنتاجها احتياجاتها المحلية؛ ما يمهد الطريق لجولة جديدة من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأوضح التقرير أنه في ظل انخفاض الطلب المحلي، وخاصة في ظل فقاعة العقارات التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، فإن الأسعار آخذة في الانخفاض.

وقال مكتب إحصاءات العمل، إن تكلفة الواردات الأمريكية من الصين في فبراير/ شباط الماضي أقل بنسبة 3.1% عن العام الماضي، ما يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

لكن الصحيفة قالت إن السلع الصينية منخفضة السعر قد تكلف مبيعات الشركات الأمريكية المصنّعة، ما يهدد آمال إدارة بايدن في عام الانتخابات في زيادة عدد وظائف المصانع.

وصرحت الحكومة الصينية، أمس الإثنين، أن إنتاج المصانع في الصين ارتفع في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.