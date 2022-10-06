الأعلى أجرًا: المكافآت تصل براتب هالاند إلى 865 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن إرلينغ هالاند يحصل على ما يقرب من 865 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في مانشستر سيتي.

ويحصل النجم النرويجي، الذي أشعل النار في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى سيتي بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند، على المبلغ المذهل الذي يجعله إلى حد بعيد اللاعب الأعلى أجراً في البلاد.

ومن المعلوم أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يحصل على راتب أساسي يتماشى مع أصحاب الدخل المرتفع الآخرين في صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك، فإن سلسلة من المكافآت الكبيرة والمضمونة تقريبًا تشهد زيادة في أجره الأسبوعي بما يتجاوز 850 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة عن أن مانشستر سيتي تغلب على منافسة من مجموعة من الأندية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان واتفق على الشروط مع وكيل أعمال المهاجم القوي في أبريل/نيسان الماضي.

كان يُنظر إلى قيمة الصفقة - المنخفضة نسبيًا بفضل شرط جزائي في عقده مع النادي الألماني- على أنها في ذلك الوقت للاعب يُنظر إليه على أنه أفضل المواهب الشابة في أوروبا.

والآن - بعد البداية المذهلة التي شهدت تسجيل هالاند 19 هدفًا في 11 مباراة في كافة المسابقات لتصبح بمثابة صفقة القرن.

كما أنه يشرح إلى حد ما سبب سعادة المسؤولين في الاتحاد بدفع رواتب ضخمة لرجل يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه عامل تغيير في قواعد اللعبة.

وبفضل سلسلة من المكافآت المباشرة نسبيًا، من المتوقع أن يحصل على ما لا يقل عن 45 مليون جنيه إسترليني (865 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع) مقابل عام واحد.

وسجل هالاند ثلاث ثلاثيات متتالية على أرضه بما في ذلك واحدة في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد في الفوز 6-3 يوم الأحد الماضي، وذلك في طريقه لتحطيم الأرقام القياسية الحالية.

وأحرز المهاجم الشاب بالفعل 14 هدفًا في ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بمعدل تهديف إذا استمر عليه يمكن أن ينهي الموسم برصيد 67 هدفًا.

وسجل هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز على كوبنهاغن الدنماركي 5-صفر في دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.

والأهداف الـ14 التي أحرزها هالاند تأتي بين 29 سجلها سيتي في الدوري، منها ثلاثة أهداف في كل مباراة ضمن آخر ثلاث مباريات على ملعبه، مع وجود إشارات على تحطيمه المزيد من الأرقام القياسية الفردية.