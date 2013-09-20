القاعدة تقتل العشرات من الجيش اليمني

صنعاء - (خاص) سفيان جبران

قتل 30 من أعضاء الجيش والأمن وأصيب العشرات في هجومين منفصلين نفذهما تنظيم القاعدة فجر اليوم في مديرتين بمحافظة شبوة، لكن مصار محلية أخرى قالت لإرم ان القتلى يزيد عن 40 والمعتقلين أكثر من 20.

وقال مصدر محلي لموقع إرم إن الهجوم الأول استهدف مركزاً أمنياً في مديرية ميفعة، والثاني هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للجيش في مديرية الرضوم.

المصدر المحلي قال إن الهجوم الأول الذي استهدف مركزاً أمنياً قتل فيه 8 من أفراد الجيش والأمن، بينما قتل نحو ما لا يقل عن 12 من افرد الجيش والأمن في النقطة العسكرية الأمنية.

وأضاف المصدر المحلي لموقع إرم أن تنظيم القاعدة نهبت أسلحة وأطقم عسكرية واعتقلت نحو 4 من العسكريين.

مصدر محلي آخر قال لموقع إرم إن سيارة مفخخة انفجرت في نقطة "عين با معبد" الامنية وأخرى انفجرت في نقطة "با فخسوس" وأضاف" العسكر خرجوا الى مكان الحادثتين المتقاربتين وانفجرت سيارة ثالثة وقتلتهم"

وأكد المصدر وقوع هجوم على معسكر "جول الريدة"| وأن اعضاء القاعدة "قتلوا 2 من الحراسىة ودخلوا وقتلوا 7 واختطفوا 20 اخرين ونهبوا أطقم وأسلحة، كانوا يكبرون أثناء اقتحامهم فجراً للمعكسر"