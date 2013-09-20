القبض على تكفيريين بشمال سيناء

القاهرة - (خاص) من محمد عبد الحميد

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن عناصر من الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع الشرطة، قد تمكنت من تنفيذ عمليات مداهمة أمنية بقرى السكاسكة - منطقة الوادي الأخضر - التومه بشمال سيناء.

وأسفرت العمليات عن القبض على 15 فرد من العناصر التكفيرية والجهادية من بينهم حمديـن سلمان سعد حسين الجـريدى "الشهير بـ أبو فيصل" - حامد جرير مسلم حسن - أسعد خليل البيك"، والمتورطين في استهداف النقاط الأمنية للجيش والشرطة بشمال سيناء أو التحريض على الأعمال الإرهابية ضدهم، هذا إلى جانب ضبط عدد من العربات والموتوسيكلات والأسلحة وهارد كمبيوتر.

كما أعلن المتحدث العسكري أن عناصر من حرس حدود فى المنطقتين الشمالية والغربية العسكرية بالتنسيق مع القوات البحرية، قد تمكنت من ضبط عدد 401 فرد من جنسيات مختلفة "هجرة غير شرعية"، منهم عدد "249" فرد فلسطيني - "134" فرد سوري - "12" فرد سوداني - عدد "5" فرد بنجلاديشى - "1" فرد مغربي.

وجاري العرض على النيابة المختصة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المذكورين.