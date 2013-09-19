كيري يحث مجلس الأمن للتحرك بخصوص سوريا

واشنطن- قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس ان من الضروري تنفيذ الاتفاق الروسي الأمريكي الخاص بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية وان على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التحرك بهذا الشأن الأسبوع القادم.

وقال كيري للصحفيين "على مجلس الأمن الاستعداد للتحرك الأسبوع القادم... من المهم أن يهب المجتمع الدولي ويتحدث بأقوى العبارات الممكنة عن أهمية القيام بعمل ملزم لتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية السورية."

وأضاف كيري ان التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال أمس الأربعاء ان حكومته لن تطور ابدا اسلحة نووية هي أقوال ايجابية لكنه أشار الى ضرورة توخي الحذر قائلا "يجب إخضاع كل شيء للتجربة."