مصر ترد ملياري دولار لقطر

القاهرة - قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري الخميس إن مصر ردت ملياري دولار إلى قطر بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.

وكانت قطر قدمت لمصر ثلاثة مليارات دولار في مايو أيار منها مليار دولار تم تحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.

وأوضح رامز أن الوضع المالي للبنوك المصرية والقطاع بشكل عام قوي جداً والسيولة مرتفعة وجاهزة لتمويل المشروعات مع عودة النمو الاقتصادي مجدداً.

ويصل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بحسب تصريحات رسمية إلى 18.9 مليار دولار.

وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. وكانت قطر داعماً قويا لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعطت مصر 7.5 مليار دولار خلال العام الذي أمضاه في السلطة.