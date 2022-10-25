محامي عبدالرزاق حمدالله يرد على تغريدة مسلي آل معمر حول حكم الفيفا

وشدد آل معمر على أن "القضية المحلية أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي مختلفة تماما في موضوعها وليس لها علاقة بالحكم الذي أصدره فيفا".

ورد بارباع عبر تويتر :"الفيفا حكم للاعب في شقين وهما مستحقاته المتأخرة وتعويض عن فسخ العقد بسبب غير مشروع، ولم يدن الاتحاد رغم مطالبتكم".

وأكد فهد بارباع أن القضيتين الداخلية والخارجية متصلتان ببعضهما البعض.

وتابع :" النصر قدم كل المستندات المقدمة داخليا أمام الفيفا ولم يأخذ بها وكسب اللاعب، لذلك انتفى التحريض والمفاوضات غير المشروعة ".

وانتقل المغربي عبد الرزاق حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

وكانت إدارة نادى النصر أصدرت بيانا في 28 مارس، اتهمت فيه مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادى الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبد الرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وشكوى أخرى لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر وحامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد 6 أشهر بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

وأصدر مركز التحكيم الرياضي قرارا سابقا يفيد بتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله بعد الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على خلفية العقوبة الموقعة على اللاعب في قضية التسريبات من قبل إدارة النصر.