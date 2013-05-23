واشنطن بوست: أمريكا قتلت 4 من مواطنيها

تقول الصحيفة الأمريكية إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اعترفت الأربعاء أنها قتلت أربعة أمريكيين في عمليات مكافحة الإرهاب في الخارج منذ عام 2009، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها علنا المسؤولية عن الوفيات.

وأضافت الصحيفة "رغم أن الاعتراف الوارد في رسالة من النائب العام إيريك هولدر إلى الكونغرس، لا يوضح كيف قتل الأربعة، فمن المعروف أن ثلاثة لقوا حتفهم في هجمات الطائرات بدون طيار في اليمن في عام 2011 وهم أنور العولقي، وابنه، وسمير خان".

أما الرابع، حسب الصحيفة، فهو "جود كنان محمد، من مواطني ولاية فلوريدا المتهمين في كارولينا الشمالية في عام 2009، وقد قتل في باكستان، حيث شنت وكالة الاستخبارات المركزية حملة طائرات دون طيار ضد المشتبه بتورطهم في الإرهاب لمدة عشر سنوات تقريبا. وكانت وفاته في السابق غير مبلغ عنها".