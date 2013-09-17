قناة يمنية حكومية تبث مشهدا إباحيا

إرم – (خاص) من عبداللاه سُميح

بثت قناة "سبأ" الحكومية في اليمن مشهدا إباحيا لثوان معدودة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين قبل أن يتم تدراك الموقف وإيقاف البث لاحقا.

وقال مواطنون يمنيون أنهم كانوا يتابعون القناة حينها قبل أن تفاجئهم ببث مشهد إباحي استمر لأكثر من عشرة ثوان وتم قطعه بعدها، مستنكرين بث هذه المشاهد غير اللائقة واللا أخلاقية مهما كان السبب، بحسب ما نشرته صحيفة المشهد اليمني الإلكترونية.

وأكد المواطنون أن هناك الكثير ممن يتابع القنوات الوطنية إلا أن خطأ كهذا يشاهده الملايين عبر قناة تبث من أرض الإيمان والحكمة هو أمر مرفوض ولا يمكن التغاضي، عنه مطالبين علماء اليمن بإدانة ذلك، كما حملوا وزارة الإعلام اليمنية مسؤولية ذلك، داعين إلى إحالة القائمين على قناة "سبأ" إلى القضاء، وحتى الان، لم تصدر قناة "سبأ" الفضائية المعنية بالشؤون الشبابية اليمنية أي تعليق حول ذلك.

وسبق أن أثارت حادثة مشابهة جدلا واسعا في البلاد، حيث عرضت لوحة إعلانات إلكترونية تابعة لمؤسسة حكومية وسط العاصمة اليمنية صنعاء مشاهد إباحية في أواخر العام 2007م عن طريق الخطأ، دفعت البرلمان اليمني إلى تشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية.