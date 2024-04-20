شرط غريب لحضور حفل خطوبة يثير جدلاً في مصر

واختتمت البلوغر منشورها بتعليق ساخر تؤكد فيه أن التاريخ سيشهد أنها تسببت في "جرأة وشراسة كل عروس ستأتي من بعدها".

وبينما رأى البعض أن الشروط غريبة، ومبالغ فيها، وتنم عن حالة من الرغبة في التحكم بالآخرين، أكد البعض الآخر أن العروس من حقها تنظيم حفلها كما تحب، وضمان الخصوصية، وإنجاح المناسبة بالطريقة التي تريدها.