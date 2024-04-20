شرط غريب لحضور حفل خطوبة يثير جدلاً في مصر
أثارت البلوغر المصرية حبيبة النجار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشروط الغريبة وغير المعتادة التي وضعتها لحضور حفل خطوبتها والتي تتضمن رفض ارتداء المدعوين من الجنسين ألوانًا بعينها، لا سيما السيدات.
وقالت "النجار" في منشور عبر صفحتها على موقع " فيسبوك": "بيان صادر من العروسة، معازيمي الكرام.. تحية طيبة وبعد، متاح كل الألوان ماعدا، الأبيض، الأسود، والأوف وايت، والبيج إللي عامل فيها أبيض، عايزة ألوانًا ملعلعة وترتر".
وفيما يتعلق بألوان ملابس المدعوين الرجال، أكدت أنه مسموح بالأبيض والأسود، قائلة: "والرجالة في أمان.. متقلقوش، البسوا أبيض وأسود عادي..اللهم قد بلغت". وتضمنت التعليمات منع التصوير منعًا باتًا من جانب المدعوين، وحظر وجود الكاميرات بكل أنواعها.
واختتمت البلوغر منشورها بتعليق ساخر تؤكد فيه أن التاريخ سيشهد أنها تسببت في "جرأة وشراسة كل عروس ستأتي من بعدها".
وبينما رأى البعض أن الشروط غريبة، ومبالغ فيها، وتنم عن حالة من الرغبة في التحكم بالآخرين، أكد البعض الآخر أن العروس من حقها تنظيم حفلها كما تحب، وضمان الخصوصية، وإنجاح المناسبة بالطريقة التي تريدها.