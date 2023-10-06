كريم عبدالعزيز يروي تفاصيل إصابته بـ9 جلطات

كشف الفنان المصري كريم عبدالعزيز، أنه أصيب بتسع جلطات حين كان في العاصمة لندن العام 2011.

وقال إنه عانى من آلام في صدره، ظنّ أنها أعراض برد، حين رافق والدته إلى لندن لإجراء عملية لها، لكن تبين بعد الفحوصات أنه يعاني من جلطات في الرئة.

وأضاف، في لقاء إعلامي مع محمود سعد، إن الطبيبة فوجئت بمعاناته من 9 جلطات، وأبلغته أنه سيموت، معلقًا: "أنت عندك تسع جلطات في الرئة، أنت إزاي واقف على رجلك، فبعدها أول حاجة طلبتها إني أشوف ولادي".

وتابع الفنان "عبدالعزيز" أنه اضطر للبقاء في المستشفى 4 أيام في العناية المركزة، ثم استمر علاجه شهرًا كاملًا، قبل أن يتعافى من هذه الأزمة.

ولفت إلى أنه تخطى الأزمة بحكمة، وتعلّم منها درسًا مهمًا بالحرص على الاهتمام بصحته والوقاية من الأمراض، حيث بدأ في ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي.

كما حرص على الحصول على وقت مستقطع من الراحة، وعدم إجهاد نفسه بالسفر والتنقلات.