كلب يرث 100 ألف دولار

نيويورك- كتبت سيدة الأعمال الأمريكية مورييل سيبرت، والتي كانت تعمل في وول ستريت بمدينة نيويورك، وصيتها قبل وفاتها في آب / أغسطس الماضي، وخصصت مبلغ 100 ألف دولار أمريكي لكلبها المدلل من نوع "شيواوا".

وكانت مورييل سيبرت أول امرأة تشغل مقعداً في بورصة نيويورك للأوراق المالية، وتوفيت بعد معاناتها من مرض السرطان بعمر الـ 80، ولم يسبق لها الزواج أو إنجاب أطفال، لكنها كانت تكن حباً كبيراً لحيوانها المدلل.

وقالت "نيويورك ديلي نيوز" أن الكلب الآن في رعاية إحدى صديقات مورييل، وكانت سيدة الأعمال الأمريكية قد خصصت هذه الحصة من الميراث مع وصية خطية تقول: "يجب عدم ترك الكلب لوحده لفترات طويلة من الوقت خلال اليوم".

كما أنها خصصت أيضاً مبلغ 10 آلاف دولار سنوياً لمركز العناية الحيوان في مدينة نيويورك طيلة حياة كلبها المدلل.

ومن الجدير بالذكر أن الجزء الأكبر من ثروتها البالغة 48 مليون دولار، ذهبت لمؤسستها الخيرية الخاصة غير الربحية، وتنص الوصية على تخصيص هذه الأموال لتعليم الناس ومحو الأمية المالية ورعاية الحيوانات، وخصوصاً "تلك التي يملكها كبار السن الذين يواجهون مصاعب مالية" وفقاً لما جاء في الوصية.