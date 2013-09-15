إيتو يكشف مفاجأة غيرت حياته الكروية

القاهرة- (خاص) من أحمد نبيل

فجر الدولي الكاميروني صامويل إيتو لاعب تشيلسي الإنكليزي مفاجأة بإعلانه أنه كان قريبا للغاية من التوقيع لأرسنال قبل 13 عاما.

وقال الأسد الكاميروني إنه كان على وشك التوقيع لأرسنال الذي يدربه الفرنسي آرسين فينغر، لكنه تحول في أخر لحظة إلى ريال مايوركا الإسباني الذي غير حياته بشكل كامل فيما بعد.

وكان إيتو في طريقه لأرسنال قبل 13 عاما لكن مدرب إسبانيا السابق لويس أراغونيس، أقنعه بالانضمام لريال مايوركا الذي شهد سنوات تألقه قبل انتقاله للعب في برشلونة.

وقال إيتو لصحيفة "صن" البريطانية السبت: "التقيت لويس في لحظة حاسمة في حياتي حيث اضطررت إلى اتخاذ قرار وضعني في الاتجاه الصحيح، وشكرا له إنه نصحني بهذا".

وأوضح نجم تشيلسي الجديد: "كنت على وشك التوقيع في ذات اليوم لأرسنال، وربما لو فعلت ذلك ما كنت وصلت لما أنا فيه الأن، لويس نصحني باللعب لمايوركا الذي كان يدربه ولو لم أفعل ذلك ما ذهبت لبرشلونة بعدها، هذا القرار غير حياتي".

وتألق إيتو مع مايوركا لأربع سنوات دفعته للتوقيع لبرشلونة الذي شهد سنوات تألقه تحت قيادة الهولندي فرانك ريكارد قبل أن يلعب لإنتر ميلان تحت قيادة مدربه الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقد شهدت جدران "كامب نو" سنوات تألق الأسد الكاميروني الذي حصد لقب الليغا الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

ثم أمضى عامين مع إنتر ميلان، حيث حصل على الثلاثية مع مورينيو عام 2010، إذ حقق لقب الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل إلى أنجي الروسي في 2011.

وكان إيتو قد انتقل إلى تشيلسي مقابل 7 ملايين جنيه استرليني في نهاية سوق الإنتقالات قادما من انجي ماخشكالا وذلك بعد فشل النادي الإنكليزي في الحصول على خدمات مهاجم مانشستر يونايتد واين روني.