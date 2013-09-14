رموز شهيرة بدلالات خطيرة

إرم – (خاص) من سماح المغوش

عبدة الشيطان وهم فئة يعبدون الشيطان ولهم طقوس غريبة ويعملون كل ماهو محرم حتى يرضوا الشيطان ولهم رموز خاصة فيهم مثل رفع ضم أصابع اليد بحيث يكون شكلها مثل قرون الشيطان وأيضا علامة الجمجمة وبعض العظام ونلاحظها في الإكسسوارات وفي الملابس أو الأحذية.

وذات الرموز يستخدمها أتباع ماسون (منظمة الأحرار) وهي منظمة عالية السرية ونافذة في العالم، وتنتر معتقداتها بشكل كبير، وتعمل على نشر معتقدها في الإنسان منذ صغره، بحيث تدخل رموزها في كثير من الرسوم المتحركة الشهيرة، ولها علامات معروفة بها، وأتباعها كثر منهم معروف ومنهم يعمل بالسر.

البلاي بوي playboy وهي علامة تجارية شهيرة، إلا أنه يستتر وراءها غاية أخطر من مجرد تجارة، إذ أنّ علامة الأرنب الشهيرة، هي لمن يبيحون الجنس ولمحبيه ومؤيديه.

رمز السلام: وهو شعار اتخذته جماعة تعادي المسيحية وتؤمن بمعتقدات خاصة تدعو للسلام وضد الأسلحة النووية وهو شعار نابع من الثقافة الغربية الصرفة، يتجسد في أمل للعيش في عصر جديد من السلام العالمي.

شعار الشواذ: ومشهور جداً أن هذا الشعار يخص الشواذ جنسياً ذكوراً وإناثا فقط إذا اجتمعت الألوان التي في العلم.

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الكابالا: هو مذهب يهودي متصوف متشدد وهو مذهب اعتنقه العديد من المشاهير في العالم.

والكابالا هي واحدة من أعقد الفلسفات الدينية لأنها تتعمق برموز غامضة وباطنية طبيعة الله والكون وهي معقدة جداً حيث طيلة قرون لم يسمح سوى للرجال اليهود المتدينين جداً ممن يناهزون الأربعين، الذين كرّسوا حياتهم في الدين اليهودي يسمح لهم بدراستها فقط!.

والآن هي صرعة جديدة عند المشاهير وهي اعتناق فكري أو ديني لمذهب الكابالا ويرمز إليه بخيط أحمر يلف على المعصم.

الثالوث الأقدس: هو عقيدة مسيحية تقول أن الله هو إله واحد متواجد، في نفس الوقت والى الأبد، في ثلاثة أقانيم: الأب، والابن، والروح القدس.

التاو: وهي رمز لعقيدة صينية تعرف بـ“الطاوية“ وأحد الأشكال التابعة إلى الفلسفة الصينية وروحانيتها يصف القوى المتعارضة والمتكاملة وينسب الكون بكامل جزئياته إلى هذه القوى ويمثل تفوق الثنائية على الوحدانية، حتى أن الثقافة الصينية تعتبر الكون ناتج عن تطور هذه القوتينويتم تفسير جميع الأشكال والحوادث الطبيعية.