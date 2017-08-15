الفوز بـ100 مليون دولار.. “إكسبو 2020 دبي” يعلن المرشحين لجائزة برنامج “إكسبو لايف”

كشف مشروع “إكسبو 2020 دبي”، عن دخول برنامج “إكسبو لايف” مرحلة جديدة، بإعلانه عن المرشحين النهائيين للفوز بجائزة 100 مليون دولار لتمويل وتسريع عملية تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين حياة البشر وحماية كوكب الأرض.

وقال حساب المشروع الرسمي على موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء إن 18 مرشحاً نهائياً ينتمون لـ16 دولة اجتمعوا لعرض حلولهم الإبداعية للفوز بدعم “إكسبو لايف”، المتمثل في جزء من تمويل يبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

اجتمع 18 مرشحاً نهائياً من 16 دولة لعرض حلولهم الإبداعية للفوز بدعم #إكسبو_لايف وجزء من تمويل يبلغ 100 مليون دولار. تابعونا للمزيد pic.twitter.com/dkeGPSTPiM — Expo2020Dubai (@expo2020dubai) August 15, 2017

وكان القائمون على “إكسبو 2020 دبي” قد أعلنوا منتصف يناير الماضي، الإطلاق الرسمي لبرنامج “إكسبو لايف”، دون أن تكون لديهم أي توقعات بشأن المناطق التي يمكن أن تنبثق منها المشاريع الناجحة، انطلاقاً من قناعتهم أن الابتكار يمكن أن يأتي من الجميع وإلى الجميع، بحسب بيان للمشروع.