رونالدو يُظهر ”العين الحمراء“ لـ بيل

إرم- (خاص) من أحمد نبيل

خلال التدريب الثالث له في سنتياغو برنابيو ظهر بيل بحالة بدنية جيدة، لكن زميله في الفريق كريستيانو رونالدو حاول أن يظهر ”العين الحمراء“ له وتدخل معه بشكل قوي.

وانتقل بيل إلى ريال مدريد قادما من توتنهام هوتسبير مقابل 86 مليون جنيه استرليني ليكسر رقم رونالد الذي انتقل قبل أربع سنوات من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون فقط.

وعلى الرغم من أن البرتغالي بيبي كان يظهر في الخلفية يضحك بسبب تداخل رونالدو مع بيل، إلا أنه يبدو أن الدون يحاول أن يعطي درسا لبيل في كيفية التعامل بقوة مع الكرة في التدريبات والمباريات.

ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يستغل النجمين لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي الملكي منذ عام 2002 ويريد أن يحدث التفاهم والتناغم بين النجمين لتعود البطولات.

ويبدو من حركة رونالدو أنه يريد أن يفرض سيطرته على بيل ويظهر له قوته داخل جدران سنتياغو برنابيو، لكن رغم ذلك قال عنه بيل عقب التدريبات: ”كان من المدهش أن اجتمع مع كريستيانو، إنه رجل لطيف، جعلني أشعر بأني موضع ترحيب ، فهو أفضل لاعب في العالم وأحد الأسباب التي جعلتي أوقع لريال مدريد ، ونأمل أن نتمكن من الفوز بالبطولات معا“.

وعن مساعدته لرونالدو في المباريات قال بيل: ”إن رونالدو لا يحتاج مساعدتي، هو بالفعل في لاعب كبير وأنا أتطلع قدما للعب معه والتعلم منه“.

وعندما سئل ماذا سيحدث عندما يحصل ريال مدريد على ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء من سيتصدى لها قال: ”سوف أسأله أولا“.