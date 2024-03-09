بينهم رئيس الوزراء ومشاهير.. الآلاف يشاركون في يوم الكويت الرياضي (فيديو)
شارك آلاف الكويتيين، والمقيمين الأجانب من مختلف الجنسيات في البلد الخليجي، بأول نسخة من "يوم الكويت الرياضي" الذي شهد سباقين للمشي والدراجات الهوائية، شارك فيهما مشاهير السياسة، والفن، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مجموعات من مختلف الأعمار والجنسيات تشارك في ماراثون المشي الذي يمتد لمسافة 5 كيلومترات.
كما شارك آخرون، في سباق الدراجات الهوائية الذي يمتد لمسافة 15 كيلومترًا.
وحضر عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة الفعالية الرياضية.
وتجمع المشاركون الذين فاق عددهم 10 آلاف شخص، عند جسر جابر الشهير في الكويت، بينما تجمع مصورو وسائل الإعلام المحلية ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق الحدث الرياضي.
وشارك رئيس مجلس الوزراء، الشيخ الدكتور محمد الصباح في سباق الدراجات الهوائية، حيث حضر بزي السائقين المحترفين، بينما تسابق الحضور لالتقاط الصور معه.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو أخرى وزراء ومسؤولين آخرين، ونجوم فن ومواقع تواصل اجتماعي، يشاركون في الفعالية التي تضمنت مسابقات، واستعراضات فنية متنوعة.
وتعتزم الهيئة العامة للرياضة تنظيم الحدث الرياضي كل عام بعد نجاح تجربتها الأولى، بينما تم اختيار، يوم 9 مارس/آذار، لكونه يصادف فترة اعتدال الجو في الكويت ذات المناخ الحار.