بينهم رئيس الوزراء ومشاهير.. الآلاف يشاركون في يوم الكويت الرياضي (فيديو)

شارك آلاف الكويتيين، والمقيمين الأجانب من مختلف الجنسيات في البلد الخليجي، بأول نسخة من "يوم الكويت الرياضي" الذي شهد سباقين للمشي والدراجات الهوائية، شارك فيهما مشاهير السياسة، والفن، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مجموعات من مختلف الأعمار والجنسيات تشارك في ماراثون المشي الذي يمتد لمسافة 5 كيلومترات.