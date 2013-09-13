الذهب يسجّل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين

سنغافورة - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية الجمعة بعد أن منيت بخسائر بلغت أكثر من 3 بالمئة في الجلسة السابقة متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين مع تضررها من مخاوف من أن يقلص البنك المركزي الأمريكي برنامجه للتحفيز النقذي وانحسار احتمالات ضربة عسكرية أمريكية وشيكة الي سوريا.
وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1326.91 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هوى في الجلسة السابقة إلى 1320.19 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الخامس عشر من أغسطس/آب متأثراً بخسائر حادة للعقود الآجلة الأمريكية.
وانخفضت العقود الأمريكية 3.10 دولار إلى 1327.50 دولار للأوقية.