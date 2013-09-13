حماس تنفي تدريب جماعات جهادية مصرية

غزة - رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما ورد في تقرير للتلفزيون المصري بضلوعها في تدريب إسلاميين في مصر على زرع القنابل في السيارات، وتزويدهم بألغام أرضية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن هذه المزاعم غير صحيحة، ووصف التقرير بأنه محاولة "لشيطنة" حركة حماس.

وقال التلفزيون المصري الخميس إن حركة حماس تدرب إسلاميين مصريين على تلغيم السيارات، وزودت جماعات مصرية بنحو أربعمائة لغم أرضي.

وتعتبر هذه التهمة الأحدث في سلسلة التهم الموجهة لحماس بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وهو ما تنفيه الحركة التي تقول إن خصومها في الداخل والخارج هم من يروجون لهذه الاتهامات.