رئيس يوفنتوس يتمسك بأليغري رغم الهزيمة أمام مكابي في دوري أبطال أوروبا

أكد أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس الإيطالي، ضرورة الاعتذار للجماهير عقب الخسارة المفاجئة أمام مكابي حيفا في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن المدير الفني ماسيميليانو أليغري لا يتحمل مسؤولية الخسارة وحده.

وفاز مكابي حيفا بأول مباراة له في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عامًا عندما ساعدت ثنائية عومير أتزيلي الفريق الإسرائيلي على الفوز على يوفنتوس 2-صفر على ملعب سامي عوفر، اليوم الثلاثاء.

وتركت النتيجة حظوظ يوفنتوس صاحب المركز الثالث في التأهل لدور الستة عشر معلقة بخيط رفيع مع تقدم ثنائي الصدارة - باريس سان جيرمان وبنفيكا - بفارق 4 نقاط قبل أن يلتقيا في وقت لاحق اليوم.

وقال أنييلي عقب المباراة في تصريحات أبرزتها صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "نحتاج إلى الاعتذار للجماهير التي تكافح للتجول في الشارع في الوقت الحالي، ونعرف أننا بحاجة إلى الشعور بالخجل".

وأضاف رئيس يوفنتوس: "ليلة صعبة، وفترة صعبة، ويجب تحليلها في سياقها، واحدة من أصعب اللحظات. حان الوقت لتحمل المسؤولية. أنا هنا من أجل هذا أيضًا، لأنني أخجل مما يحدث، أنا غاضب للغاية، لكنني أدرك أيضًا أن كرة القدم هي رياضة جماعية فيها فوز وهزيمة، ومن هنا نريد أن نبدأ من جديد ".

وأكد أنييلي بقاء أليغري في منصبه على مقاعد البدلاء ليس موضع تساؤل في الوقت الحالي، مشيرًا: "بالتأكيد، في مثل هذه الحالة لا يتعلق الأمر بشخص واحد أو رجل أو لاعب أو طبيب أو أخصائي علاج طبيعي أو المدرب.

"في الوقت الحالي الأمر يتعلق بالمجموعة. وعلينا أن نحاول من جديد. ولدينا 9 مباريات في 30 يومًا: علينا أن نعد أنفسنا جيدًا ونعلم أن لدينا جزءًا ثانيًا من الموسم يجب أن نتعامل فيه كأبطال".

ويمر يوفنتوس بفترة سيئة منذ بداية الموسم الحالي، حيث خسر أمام ميلان 2-صفر، يوم السبت الماضي، بفضل هدفي المدافع فيكايو توموري، ولاعب الوسط براهيم دياز، في مباراة قمة حماسية بالدوري الإيطالي في سان سيرو.

وبقي يوفنتوس، الذي بدا أنه قد عاد إلى المسار الصحيح بفوزين متتاليين في الدوري ودوري أبطال أوروبا، في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.